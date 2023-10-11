القبض على شخصين سرقا فيلا بالبحر الأحمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية).

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) مُستخدمان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.