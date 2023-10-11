ضبط المتهمين بتمزيق جسد شقيقين بسبب ثمن غرفة نوم بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على المتهمين بإصابة شقيقين بجروح قطعية وطعنية بأماكن متفرقة بالجسد في مشاجرة بسبب الخلاف على ثمن غرفة نوم مستعملة قام المجني عليهم ببيعها للمتهمين، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحجزهم لتلقى العلاج وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخصين مصابين بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين، تحولت لمشاجرة بسبب الخلاف على ثمن بيع غرفة نوم مستعملة، قام خلالها أحد الطرفين بالتعدي بالضرب على الطرف الأخر باستخدام قطعة حديدية، والتي أدت إلى إصابتهم بجروح طعنية وقطعية بمناطق متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحجزهم لتلقى العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.