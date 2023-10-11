أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل لا تتصرف كدولة، وذلك على خلفية استمرار الغارات العنيفة على قطاع غزة، والتي وصفها بـ"المخزية".

وقال أردوغان، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة: "يجب ألا تنسى إسرائيل أنها إذا تصرفت كمنظمة وليس كدولة، فسوف يتم التعامل معها في النهاية بهذه الطريقة".

ودان الرئيس التركي إقدام سلطات الاحتلال على قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، وحذر من "مجازر رهيبة" في غزة بعد إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى المنطقة.

وقال أردوغان إن الكهرباء والمياه قطعت عن غزة، "ولا أحد يكترث بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على عدم السماح لطرف ما بقطع المياه والكهرباء عن الطرف اآلخر".

وأضاف "هل تساءلتم ما هو وضع المستشفيات في غزة؟ لقد توقفت عن العمل للأسف".

وتابع: أن لا أحد يكترث أو ينتقد قصف المساجد أو المستشفيات دون رأفة".