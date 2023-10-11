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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة

رشيد دبور
رشيد دبور

استشهد رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون، مساء أمس الثلاثاء، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل قوات الاحتلال.

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة

وأوضحت تقارير صحفية أن منزل اللاعب في قطاع غزة، تعرض لقصف قوي من قوات الاحتلال أمس، الثلاثاء، ما أدى إلى وفاته.

ويشارك فريق أهلي بيت حانون في دوري قطاع غزة لكرة القدم.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.

رشيد دبور استشهاد اللاعب الفلسطيني غزة قطاع غزة

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