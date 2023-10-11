استشهد رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون، مساء أمس الثلاثاء، بسبب القصف المستمر على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، من قبل قوات الاحتلال.

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور في القصف على غزة

وأوضحت تقارير صحفية أن منزل اللاعب في قطاع غزة، تعرض لقصف قوي من قوات الاحتلال أمس، الثلاثاء، ما أدى إلى وفاته.

ويشارك فريق أهلي بيت حانون في دوري قطاع غزة لكرة القدم.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.