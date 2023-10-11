عجز بميزانية نادي الزمالك خلال عام 2022/2023

يكشف موقع صدي البلد ، عن بنود ميزانية نادي الزمالك خلال العام المالي 2022-2023، والتي جاء في مقدمتها ميزانية نشاط كرة القدم بالقلعة البيضاء.

حيث حقق نشاط كرة القدم بنادي الزمالك، إيرادات مختلفة بلغت ما يزيد عن 366 مليون جنيه، مقابل مصروفات 417 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالي العجز في الميزانية نحو 51 مليون جنيه.

فيما كانت أغلبية الإيرادات من عقود الرعاية البالغة 100 مليون جنيه، إضافة إلى بيع بعض اللاعبين والمكافآت الإفريقية وإيرادات الأكاديميات.

وتمثلت معظم المصروفات في مرتبات اللاعبين ومصروفات المباريات وإيجارات الملاعب وحقوق الرعاية واكتشاف موهوبين إضافة إلى الانتقالات والبدلات.

وكان نشاط كرة القدم في القلعة البيضاء، في ميزانية العام 2021-2022، تضمنت الحصول على إيرادات بلغت 203 مليون جنيه مصري، إضافة إلى صرف نحو 474 مليون جنيه مصري، حيث وصل فائض عجز الميزانية إلى ما يقارب 272 مليون جنيه.

أما النشاط الرياضي الذي تضمن كافة الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم، فتحصل الزمالك في ميزانية العام 2022-2023 على إجمالي إيرادات بلغت 7 مليون و465 ألف جنيه، في حين بلغت المصروفات 189 مليون جنيه.

وكانت الإيرادات في العام المالي السابق وصلت إلى 12 مليون جنيه، مقابل اقتصار المصرفات على مبلغ 144 مليون جنيه، الأمر الذي يعني زيادة العجز في ميزانية العام المالي .

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إقامة المؤتمر العلمى الثاني لمجموعة الطب الرياضى المصرى، يوم السبت المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت إشرافه.

وأكد أن المؤتمر يضم أطباء الفرق الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى العديد من الأطباء من خارج القلعة البيضاء على رأسهم الدكتور محمد كمال استشاري جراحة العظام .

وقال محمد أسامة ، إن المؤتمر يضم بجانبه أعضاء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم وهم سامح السيد و محمد إسماعيل أخصائيان العلاج الطبيعي و عمرو المطراوي و مصطفى عبده أخصائيان التأهيل و إصابات الملاعب بالإضافة إلى عمر عادل أخصائي التغذية.

وأضاف أن المؤتمر يضم أيضا من الزمالك كل من محمد أشرف طبيب فريق اليد وإسلام جمعة طبيب فريق السلة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالزمالك ، إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأمور وأهمها إصابات الركبة بجانب الاختبارات و القياسات الطبية التي يتم إجراءها للاعبين في الألعاب المختلفة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

وواصل محمد أسامة تصريحاته قائلا : المؤتمر سيتضمن أيضا العديد من المحاضرات الخاصة بالطب الرياضي بالإضافة إلى إصابات الملاعب والتغذية الخاصة باللاعبين".

واختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته ، مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الإطلاع ومناقشة كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالطب الرياضي الحديث كي يعود بالفائدة بشكل خاص على كافة الأجهزة الطبية للفرق الرياضية بنادي الزمالك.