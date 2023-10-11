محافظ الدقهلية: الدولة تدعم منظومة النظافة وملف البيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الدولة تدعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الصيانة المستمرة لجميع المعدات للحفاظ على كفاءتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة جميع المعدات الجديدة.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ تسليم معدات جديدة لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة اليوم، الأربعاء، انطلاقًا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة، وذلك بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية.

على صعيد آخر، كرم محافظ الدقهلية طلاب كلية آداب جامعة دمياط قسم نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط في ختام برنامج التدريب العملي المتكامل لهم بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وقال إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يدخر جهدًا في تعليم وتدريب طلاب الجامعات لنقل الخبرات الإدارية والفنية والمهنية لهم من خلال المتخصصين بجميع الإدارات والأقسام.

وكان المحافظ قد سبق وكلف الدكتورة أميرة يوسف، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، بتنفيذ دورة تدريبية لطلاب كلية الآداب جامعة دمياط لمدة شهر كامل على جميع الأجهزة بمجال كشف المرافق والرفع المساحي والتغيرات المكانية وغيرها.

في سياق آخر، أشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين بجهود إدارة العلاج الحر خلال سبتمبر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة؛ بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وقال إن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضي بالمرور على 465 منشأة طبية، من بينها 239 عيادة خاصة و47 مستشفى وعيادة تخصصية، فضلًا عن 123 مركزًا طبيًا ومعملًا من بينها 39 مركزًا ومعملًا دون ترخيص.وأضاف أنه تم رصد 6 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 67 إنذارًا واستصدار قرارات إغلاق لنحو 39 منشأة مخالفة وإعادة فتح 24 أخرى.

