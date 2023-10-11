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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة كهربائي إثر سقوطهما من دراجة نارية ببنها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لقى طالب مصرعه، وأصيب كهربائى، إثر سقوطهما من على دراجة نارية أثناء سيرهما بناحية قرية كفر العرب دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد باستقبال جثة طالب، وآخر مصاب، جراء سقوطهما من على دراجة نارية بمنطقة كفر العرب دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مصرع "محمود. ر. ك"، 17 سنة، طالب، إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وإصابة صديقه "محمد. ش. ع"، 19 سنة، كهربائى، مصاب بكسر بالذراع اليسرى، وذلك أثناء استقلالهما دراجة نارية بناحية كفر العرب دائرة المركز، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، وسقطا أرضا وحدثت إصابتهما.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، والاستعلام عن حالة المصاب، وتحريات المباحث حول الواقعة.

دراجة الطبيب الشرعى الصفة التشريحية المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية أمن القليوبية

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