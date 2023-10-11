العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم يزور فريق الكرة

أجرى الدكتور محمود عجور العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم زيارة لنادي الألومنيوم الرياضي لدعم الفريق قبل بدء منافسات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وقام الدكتور محمود عجور فى وجود المهندس نميرى عساوى نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة بزيارة الفريق الاول لكرة القدم لمؤازرة ودعم الفريق قبل بداية المسابقة ،وللاطلاع على اخر التطويرات بالنادى الرياضى .

كما صرح العضو المنتدب بتقديم المزيد من الدعم فى الفترة المقبله للصعود بالفريق الى الدورى الممتاز، وناشد الجميع بذل الكثير من المجهود والانضباط لعودة قلعة صعيد مصر الرياضيه نادى الالومنيوم الرياضي الى عصره الذهبى وتصحيح المسار للمستقبل ان شاء الله.