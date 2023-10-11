بعد حجز 11 مقعدا بالأولمبياد.. وزير الرياضة يكرم لاعبي المنتخب الوطني للرماية

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الوطني للرماية، بحضور اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد ضمان لاعبي المنتخب الوطني حجز احد عشر مقعدا بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته وفخره بلاعبي المنتخب الوطني للرماية والمستوي الرائع الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال البطولة الأفريقية للرماية والتي مكنتهم من حجز احد عشر مقعدا بدورة الألعاب الأولمبية بباريس.

مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا من أجل أبنائها من اللاعبين حيث تعمل على توفير وتطوير البنية التحتية من أجل تدريب الشباب المصري وخوض مختلف المعسكرات بالإضافة إلى أقوي البطولات والتي تزيد من قوة وقدرة لاعبي المنتخب الوطني في البطولات الدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة في عملية تطوير شاملة تطال جميع المجالات الشبابية والرياضية، وهو من أجل بناء الدولة المصرية وتوفير افضل الخدمات واماكن التدريب للرياضيين المصريين.

واختتم وزير الرياضة حديثه بالإعراب عن سعادته عن مدي التطور في مستوي لاعبي المنتخب الوطني للرماية وجميع اللاعبين، حيث من الملاحظ أنه تم تخريج جيل جديد وقوي للاعبي المنتخب الوطني للرماية وانخفضت أعمار الأبطال المصريين في المنتخب الحاصلين على ميداليات دولية وعالمية وافريقية، وهو ما يدعو للفخر بأننا نسير على الطريق الصحيح من أجل إعداد جيل ناشئ وقوي يستطيع اللعب باسم مصر ويحافظ عليه خفاقا بين الدول في المحافل الرياضية.



ومن جانبه تقدم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، بالشكر للدكتور وزير الشباب والرياضة على دعمه اللا محدود للاتحاد المصري للرماية وجميع اللاعبين في الاتحاد، مؤكدا انه لولا هذا الدعم ما تمكنا من الحصول على هذا الكم من الميداليات وحجز بطاقات التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.