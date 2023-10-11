المغرب: نقدر جهود مصر لإتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. فيديو

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يسعى لتحقيق 4 أهداف هامة بشأن القضية الفلسطينية لوقف التصعيد الخطير تجاه قطاع غزة.

واضاف وزير الخارجية المغربي خلال الاجتماع، أن الأهداف الأربعة أولها بذل كل الجهود لتحقيق التهدئة حقنا للدماء من خلال التحرك الجماعى والفردى.

وتابع وزير الخارجية المغربى: ثانى الأهداف تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة التى تحتاجها غزة.

وأوضح وزير الخارجية المغربى: ثالث الأهداف تقوية موقف التفاوض للأشقاء الفسلطينين من خلال إحلال المصالحة الوطنية بين كافة الأطراف، معقبا:" فى هذا الصدد تثنى المملكة المغربية على الجهود المصرية فى إتمام المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.



وأكد وزير الخارجية المغربى أن رابع الأهداف هى، حث الأطراف الدولية على رعاية عملية السلام تشمل جدول زمنى لحل القضية الفلسطينية.



