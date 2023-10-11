بيان عاجل للجيش الإسرائيلي يكشف وضع الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يحدد أي آثار ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات بعد تنبيهات تسلل الطائرات بدون طيار التي انطلقت عبر شمال إسرائيل، قال الجيش في بيان عاجل: “إن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بمسح المنطقة من الأرض ومن الجو”، مضيفًا أنه سيقدم المزيد من التفاصيل قريبًا.

وفي منطقة الكرمل جنوب حيفا، أطلقت صفارات الإنذار في الجيش الإسرائيلي، صاروخا بعيد المدى من قطاع غزة، سقط في منطقة مفتوحة، دون أن يسبب أي أضرار، ويشير مسؤولو قيادة الجبهة الداخلية إلى أن أولئك الموجودين في شمال إسرائيل الذين يُطلب منهم الاحتماء لا يحتاجون إلى الجلوس في الملاجئ، بل يجب عليهم ببساطة أن يحبسوا أنفسهم في منازلهم، ويوصونهم أيضًا بإطفاء الأضواء، وذلك وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت.