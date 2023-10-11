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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة للمصريين.. الغرف التجارية تزف بشرى سارة بشأن أسعار الأرز

الأرز
الأرز

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن اجتماعات مستمرة من السابعة صباحا بشكل يومي لبدء المبادرة من السبت المقبل لتخفيض الأسعار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أثناء الاجتماع أصدر قرارات فورية بكل ما طلبه القطاع الخاص لتيسير خفض الأسعار، وصدر اليوم القرار التنفيذي بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات الإنتاج لمدة ست أشهر. 

 

تخفيضات كبيرة في الأسعار 

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص حصل على 25% من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين، لافتا إلى أن البنك المركزي التزم بتوفير العملة الصعبة من أجل العمل على جلب مستلزمات الإنتاج وكل ما طُلب من قبل القطاع الخاص. 

 

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن كافة الكميات التي تحتاجها مصر لمدة شهرين في مبادرة تخفيض الأسعار، ليشعر المواطن بخفض الأسعار. 

 

الحكومة المصرية تواصلت مع الحكومة الهندية لاستثناء مصر من حظر تصدير الأرز، وسيتم الحصول على 150 ألف طن من الأرز قادمة من الهند سيتم ضخها في الأسواق، وستنخفض الأسعار. 

الغرف التجارية الأسعار رئيس الوزراء أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد البنك المركزي

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