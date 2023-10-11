وزير التعليم يقرر تجديد الثقة لمديري ووكلاء المديريات بجميع المحافظات عامًا كاملًا

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تجديد الثقة في جميع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات.

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا رسميا بإستمرار جميع مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، في نفس اماكنهم لمدة سنة أخرى.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القيادة السياسية تضع إصلاح التعليم على رأس أولوياتها، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التربية والتعليم على أن يعتمد نظام التعليم المطور في مصر على أن يكون المعلم مرشدًا وموجهًا، ومساعدة الطالب على إنتاج المعلومات، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل، ومواكبة الثورات الصناعية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات السريعة.



وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى حرص الوزارة على مد جسور الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات ذات الصلة بالتعليم قبل الجامعى، مشيدا بتجارب التعاون الناجحة بين الطرفين في عدة مجالات من بينها المركز الإقليمي للغة الإنجليزية وهو أحد المراكز المعنية بتعليم اللغة الإنجليزية والتابع للسفارة الأمريكية، وأحد المهام التي يقوم بها المركز برنامج "المرشد الأكاديمي"، الذي يركز على أفضل الممارسات في تعليم اللغة الانجليزية، مشيرًا إلى أن من بين أهداف الإصلاح التعليمي في مصر أن يصبح المعلم مرشدًا للطلاب.