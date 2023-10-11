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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يخسر من سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، أمام فريق جمعية سلا المغربي  بنتيجة 85-78 في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 1-12 أكتوبر الجاري.
 

تقدم الأهلي في الفترة الأولى 25-17 ثم في الفترة الثانية 42-36 ثم تعادل الفريقين في الفترة الثالثة 55-55 ثم تقدم سلا وأنهي المباراة لصالحه في الفترة الرابعة بنتيجة 85-78.


وينافس الأهلي على الميدالية البرونزية مع الكويت الكويتي والذي تعرض للخسارة من بيروت اللبناني في نصف النهائي الآخر بينما يعلب بيروت اللبناني مع سلا المغربي في نهائي البطولة.


وكان الأهلي قد حل وصيفا في النسخة الماضية في الكويت بعد خسارته من الكويت الكويتي في النهائي.
وكان «رجال سلة الأهلي» قد حقق الفوز على فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بصالة الغرافة.


وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن  علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي  إعدادًا بدنيًّا.
وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.

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