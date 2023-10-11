باريس: 31 يحملون الجنسية الفرنسية قتلوا وأسروا في طوفان الأقصى

زعمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن "العديد من الأطفال" من فرنسا ربما اختطفوا عندما نفذت حركة حماس عملية طوفان الأقصى، في مستوطنات إسرائيلية بشمال غزة السبت الماضي.

وفي حديثها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قالت إن الحكومة على اتصال بعائلات الأطفال المعنيين دون الخوض في التفاصيل، ومن بين المختطفين صبي يبلغ من العمر 12 عاما يدعى إيتان، وكان يعيش في كيبوتس نير عوز، وفقا لأفراد الأسرة الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت فرنسا بحسب ما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إن 11 مواطنا فرنسيا تأكدت وفاتهم في القتال بينما لا يزال 20 مواطنا في عداد المفقودين، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن.