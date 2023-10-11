سفير سابق : دبلوماسية مصر فى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى إنقاذ للجميع

قال السفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحرب على قطاع غزة الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة حرب، والهروب من المُحاكمة ونهايته السياسية المتوقعة.

مشيرًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة يحمل الكثير من المخاطر، خاصة وأن حزب الله قد يتدخل، وفي هذه الحالة قد تقوم الولايات المتحدة بضرب حزب الله الذي يعتبر الذراع العسكرية لإيران.

وتابع "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك 25 ألف جندي أمريكي في المنطقة، وهذه القوات في متناول القوات الإيرانية، وهذا يعني أن توسيع الصراع قد يؤدي إلى مقتل الكثير من الجنود الأمريكان.

ضرب المقاومة لإسرائيل



ولفت إلى أن الدور الدبلوماسي المصري قد يمثل إنقاذ للجميع، وهذا الدور تلعبه القاهرة منذ توقيع معاهدة السلام مع فلسطين، مشيرًا إلى أن هذا الصراع قد يؤدي إلى مضاعفة أسعار المواد البترولية، وبالتالي استفادة روسيا من هذا الأمر، لأنه يزيد من تمويل موسكو حربها بصورة أكبر في أوكرانيا.



وأضاف أن هناك ضرورة لاستغلال ضرب المقاومة لإسرائيل لفتح مفاوضات مع تل أبيب مثلما حدث مع بداية حرب السادس أكتوبر لحل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.