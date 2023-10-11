خبير عسكري : تل أبيب فشلت في التصدي لضربات المقاومة الفلسطينية

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن إسرائيل فشلت بشكل استراتيجي في عملية "طوفان الأقصى" التي أُعلنت على تل أبيب من قبل المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما حدث ضرب سمعة جيش الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية عالميًا.

وتابع "الحلبي"، خلال برنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن تل أبيب فشلت في التصدي لضربات المقاومة الفلسطينية، وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية التدخل، وهذا ما أدى إلى إرسال الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات إلى إسرائيل.

المقاومة الفلسطينية



ولفت إلى أن رد الفعل الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية سيكون عنيف ومستمر، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد استغلال ما يحدث في قطاع غزة وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، من خلال إدخال حزب الله إلى الحرب، والجماعات الموجودة في سوريا.



وأضاف أن وجود حاملة طائرات أمريكية بالقرب من اسرائيل سيُوفر الكثير من البدائل الامريكية في التعامل مع أي تطوير في الصراع العربي الإسرائيلي، لان بعض العواصم العربية قد ترفض فكرة قيام القوات الامريكية المتواجدة في الدول العربية من ضرب فلسطين، خلاف أن هذه الحاملة ترسل رسالة ردع وتواجد لروسيا، لأن مصلحة موسكو تقتضي استمرار هذا الصراع لتخفيف الصراع في أوكرانيا.