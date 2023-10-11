حركة المقاومة الفلسطينية تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت" برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "مفلاسيم".

وأفاد مراسل وكالة شهاب الإخبارية الفلسطينية ، بشن طيران الاحتلال 4 غارات على محيط أبراج العودة والندى شمال قطاع غزة.

وقامت طائرات مسيرة من جنوب لبنان بالهجوم في اتجاه اتجاه منطقة الجليل الأعلى في الأراضي المحتلة، ودوت صفارات الإنذار في كل مدن الشمال.

وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى إن الطائرات تحمل أشخاصا على متنها.

على جانب آخر، أعلنت كتائب القسام قصف مدينة حيفا في الداخل المحتلة بصاروخ من طراز "R160‎".

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أعمال بحث جوية عن طائرات مسيرة اخترقت الحدود من لبنان نحو شمال فلسطين.