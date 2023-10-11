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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق قوي من بوتين على دعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للانتقال إلى شبه جزيرة سيناء ليست أمرا يؤدى إلى السلام.

 

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن موقف روسيا بشأن فلسطين وإسرائيل معروف لدى الطرفين، مؤكدًا أن موسكو تؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنشاء دولة فلسطينية.

 

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي": “إن موقف روسيا الذي ذكرته وشرحته للتو، لم يتطور اليوم، ليس فيما يتعلق بهذه الأحداث المأساوية، بل تطور على مدى عقود، وهذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين”.

 

وأضاف: “لقد دافعنا دائما عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

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وأشار “القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم وما يحدث فظيع، لافتًا ”يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين أو خفضها إلى الصفر".

 

إسرائيل تؤكد: سيناء أرض مصرية

وأمس، قالت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أميرة أورون، إنه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بـ سيناء، مشيرة إلى أن تل أبيب لم تطلب من الفلسطينيين النزوح إلى هناك.

 

وأوضحت أورون، أن “إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر والتي فيها حددت الحدود بين البلدين”.

 

وأكدت سفيرة إسرائيل لدى مصر، أن “سيناء أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية”.

بوتين سيناء

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