معدات عسكرية وأموال .. إسرائيل تجمع التبرعات

توصلت وزارتا المالية والدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتفاق للإفراج عن التبرعات الواردة للمجهود الحربي التي عطلتها الجمارك الإسرائيلية، حسبما أفاد مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وبموجب الاتفاقية، سيتم نقل المعدات القتالية التي وافق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي مباشرة إلى الجيش من قبل وزارة الدفاع، التي ستوقع أيضًا على الإفراج الجمركي عن البضائع.

ستتم معالجة التبرعات المادية الأخرى من قبل هيئة وزارة الدفاع للتبرعات الدفاعية وسيتم إرسالها إلى الأمام لمزيد من المعالجة الجمركية غير المحددة.