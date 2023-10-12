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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تحقق رقما قياسيا جديدا في قطاع السيارات الكهربائية

صدى البلد

أعلنت مجموعة BMW عن بيع 621,699 سيارة على مستوى العالم خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يزيد بنسبة ستة بالمائة تقريبًا عن العام الماضي. كما أن النتائج منذ بداية العام حتى الآن أفضل مما كانت عليه قبل عام.

 

نتائج الربع الأخير والعام حتى الآن:

مبيعات علامة BMW: : 549,941 (بزيادة 6%) و1,621,267 (بزيادة 6%)

مبيعات علامة ميني التجارية: 70,384 (بزيادة 3%) و210,741 (بزيادة 1%)

مبيعات مجموعة BMW للسيارات: 621,699 (بزيادة 6%) و1,836,563 (بزيادة 5%)

 

 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات مجموعة BMW من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) في الربع الثالث بنسبة 80 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 93,931 سيارة. ويمثل هذا 15.1 بالمائة من إجمالي الحجم (مقارنة بـ 8.9 بالمائة قبل عام).

 

ومن الجدير بالذكر أن السيارات الهجينة تظل في اتجاه هبوطي، على الرغم من أن معدل الانخفاض على أساس سنوي تباطأ في الربع الثالث إلى حوالي واحد بالمائة (46,012).

 

بشكل عام، باعت مجموعة BMW ما يقرب من 140.000 سيارة قابلة لإعادة الشحن في الربع الأخير (بزيادة 42 بالمائة على أساس سنوي)، وهو ما يمثل 22.5 بالمائة من إجمالي الحجم.

 

وقال بيتر نوتا، عضو مجلس إدارة BMW AG المسؤول عن العملاء والعلامات التجارية والمبيعات: “يظهر نجاح المبيعات في الربع الثالث أن عملائنا يقدرون مجموعتنا الواسعة من المنتجات الجذابة عبر جميع تقنيات القيادة. وتستفيد منتجاتنا الكهربائية بالكامل، على وجه الخصوص، من ارتفاع الطلب في جميع أنحاء العالم - كما يتضح من مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والتي تفوقت بشكل كبير على إجمالي سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في الأشهر التسعة الأولى، نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا للنمو لعام 2023».

 

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية لمجموعة BMW في الربع الثالث من عام 2023:

السيارات الكهربائية بالكامل: 93,931 (بزيادة 80%) وحصة سوقية 15.1%

السيارات الهجينة: : 46,012 (بانخفاض 1%) وحصة سوقية 7.4%

الإجمالي: 139,943 (بزيادة 42%) وحصة سوقية تبلغ 22.5%

BMW السيارات الكهربائية BMW AG مبيعات BEV

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