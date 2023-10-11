حزب الحرية المصري في ضيافة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفداً من حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب، لعرض المقترحات والرؤى لتأييد المرشح بالانتخابات الرئاسية القادمة.

واستقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، وفد حزب الحرية المصري والذي رحب بتشريفهم لمقر الحملة، مع التأكيد على التشاركية الحزبية التي تتبناها الحملة لإحداث حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية، وكذلك الاستمرار في عقد اللقاءات المتعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم، مشيداً بدور الحزب البارز في جمع نماذج التأييد للمرشح الرئاسي.

دور بارز في الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه، أكد وفد حزب الحرية المصري أنه سيكون للحزب دور بارز في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤م لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث أن الحزب لديه خطة واضحة لدعم المرشح، والتي قد بدأت بالفعل من خلال عدد من الحملات التوعوية، بداية من حملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار" التي أطلقها الحزب في قرى ومحافظات الجمهورية، فضلا عن اللقاءات الشبابية والجماهيرية وغيرها التي سيقوم الحزب بتنفيذها لدعوة الشعب المصري وبخاصة فئات المرأة والشباب للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل إيجابي، وتوعيتهم بإنجازات الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية.