عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن علي معلول

علي معلول
علي معلول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يفتح ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يناقش اللاعب التونسي علي معلول حتى الآن حول تجديد عقده، ولكن سيتم فتح الملف واللاعب سوف يوقع على التجديد خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والحديث سيكون حول مدة التعاقد بين الطرفين".

علي معلول ثالثا.. ميدو يختار أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي

أول قرار في الأهلي بعد خسارة فريق السلة بالبطولة العربية.. خاص

الأهلي يعلن تضامنه الكامل مع فلسطين 

 

أعلن مجلس إدارة الأهلي تضامنه الكامل مع الأشقاء في فلسطين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
 

وقال الأهلي إنه انطلاقًا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية.. يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي.. ويدعو الله -عز وجل- أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.. جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم.
 

الأهلى النادي الأهلي علي معلول مجلس إدارة الأهلي فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

احترس من هذا الدواء .. الصحة ترد على منشورات التحذير بالسوشيال ميديا|فيديو

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

وزير خارجية إيطاليا يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس السيسي بعد قصف غزة

بالصوت والصورة| حكاية ظهور الغيلان والشياطين في ليبيا.. وهذه قصتها في الإسلام

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

موضوعات متعلقة

مستحيل| تعليق مثير من ميدو على تأجيل مباريات بالدوري السعودي

خارج الحسابات | صدمة للأهلي بشأن الصفقات الجديدة

علي معلول ثالثا.. ميدو يختار أفضل ظهير أيسر في تاريخ الأهلي

يدرّب الزمالك | ميدو يعلن مفاجأة بشأن موسيماني

ترشيحاتنا

"ماتوا قبل ما ياكلوا".. أم فلسطينية تنعى أطفالها في مطقع هز القلوب

سمير فرج: مصر أول دولة تولت القضية الفلسطينية منذ عهد ياسر عرفات..فيديو

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

الزمالك يتلقى غرامة جديدة من المحكمة الرياضية لصالح بوطيب

هند الضاوي: أمريكا حولت دفة الصراع من روسيا وأوكرانيا للشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

مفاجأة .. دراسة تكشف أسبابًا تجعلك تعيش 100 سنة

بقت عروسة.. خطوبة طفلة طيور الجنة تثير الجدل علي السوشيال ميديا |شاهد

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

أفيونة التريند.. معلم يرقص ويغني أمام طلابه في سنتر خاص |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ