نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن علي معلول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يفتح ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لم يناقش اللاعب التونسي علي معلول حتى الآن حول تجديد عقده، ولكن سيتم فتح الملف واللاعب سوف يوقع على التجديد خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والحديث سيكون حول مدة التعاقد بين الطرفين".

الأهلي يعلن تضامنه الكامل مع فلسطين

أعلن مجلس إدارة الأهلي تضامنه الكامل مع الأشقاء في فلسطين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.



وقال الأهلي إنه انطلاقًا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية.. يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي.. ويدعو الله -عز وجل- أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.. جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس ظهر اليوم.

