تحركات لخروجه إلى النور | بشرى لعشاق الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لم يتطرق خلال اجتماعه للحديث عن ستاد الفريق الخاص.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سبب عدم التطرق للحديث عن ستاد الأهلي، هو أن الملف خاص بشركة الأهلي وهناك تحركات من الشركة لخروج الملعب للنور".

خسر الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 85-78 في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 1-12 أكتوبر الجاري.



تقدم الأهلي في الفترة الأولى 25-17 ثم في الفترة الثانية 42-36 ثم تعادل الفريقين في الفترة الثالثة 55-55 ثم تقدم سلا وأنهي المباراة لصالحه في الفترة الرابعة بنتيجة 85-78.



وينافس الأهلي على الميدالية البرونزية مع الكويت الكويتي والذي تعرض للخسارة من بيروت اللبناني في نصف النهائي الآخر بينما يعلب بيروت اللبناني مع سلا المغربي في نهائي البطولة.