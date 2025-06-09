أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الإثنين 9-6-2025

شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية، حيث سجل الجمبري (وسط) متوسط سعر 313.8 جنيهًا للكيلو.

فيما بلغ سعر الجمبري الجامبو 521.4 جنيهًا للكيلو. أما الماكريل المجمد، فقد وصل سعره إلى 131.74 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت المكرونة السويسي 123.2 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص السردين المجمد، بلغ متوسط سعره 107.31 جنيهًا للكيلو، وسجل الشعور 205.33 جنيهًا للكيلو. أما الحدادي، فقد بلغ سعره 78.57 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البربوني متوسط 161.94 جنيهًا للكيلو.

بالنسبة للأسماك الأخرى، بلغ سعر المرجان (وسط) 131.38 جنيهًا للكيلو، وسجل السبيط 311.74 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

سعر جمبري (وسط): 313.8 جنيهًا للكيلو.

سعر جمبري جامبو: 521.4 جنيهًا للكيلو.

سعر ماكريل مجمد: 131.74 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة سويسي: 123.2 جنيهًا للكيلو.

سعر سردين مجمد: 107.31 جنيهًا للكيلو.

سعر شعور: 205.33 جنيهًا للكيلو.

سعر حدادي: 78.57 جنيهًا للكيلو.

سعر بربوني (متوسط): 161.94 جنيهًا للكيلو.

سعر مرجان (وسط): 131.38 جنيهًا للكيلو.

سعر سبيط: 311.74 جنيهًا للكيلو.