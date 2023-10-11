أول قرار في الأهلي بعد خسارة فريق السلة بالبطولة العربية.. خاص

قررت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي عقد جلسة مع الفريق الأول لكرة السلة عقب العودة للقاهرة خاصة بعد الخسارة أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 85-78 في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 1-12 أكتوبر الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الجلسة لها اسباب خاصة أن هناك حالة من الثقة الزائدة سيطرت علي أداء اللاعبين وهو ما ظهر في كأس العالم للاندية بسنغافورة مؤخراً واليوم في البطولة العربية.

وأضاف أن المدير الفني أوجستي بوش ليس مسئولاً عما يحدث ويجب أن يقف كل فرد بالمنظومة عند حدود مسئولياته.

وخسر الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء، أمام فريق جمعية سلا المغربي بنتيجة 85-78 في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 1-12 أكتوبر الجاري.

تقدم الأهلي في الفترة الأولى 25-17 ثم في الفترة الثانية 42-36 ثم تعادل الفريقان في الفترة الثالثة 55-55 ثم تقدم سلا وأنهى المباراة لصالحه في الفترة الرابعة بنتيجة 85-78.

وينافس الأهلي على الميدالية البرونزية مع الكويت الكويتي والذي تعرض للخسارة من بيروت اللبناني في نصف النهائي الآخر بينما يلعب بيروت اللبناني مع سلا المغربي في نهائي البطولة.

وكان الأهلي حل وصيفا في النسخة الماضية في الكويت بعد خسارته من الكويت الكويتي في النهائي.

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز على فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بصالة الغرافة.