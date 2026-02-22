القومي للإعاقة يعلن تدريب وعاظ وواعظات الأزهر الشريف على لغة الإشارة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن قرب الانتهاء من تدريب وتمكين 50 واعظا وواعظة من الأزهر الشريف على استخدام لغة الإشارة، ضمن مبادرة تمكين الوعاظ والواعظات من استخدام لغة الإشارة، التي أطلقها المجلس في 23 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في القاهرة، وذلك بهدف تمكينهم من التواصل الفعال مع هذه الفئة، التي تمثل 4.5% من إجمالي ذوي الإعاقة في مصر، ونشر الفكر الوسطي بين الصم وضعاف السمع.

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والمشرف العام على المجلس، كما تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور المجلس التوعوي في نشر لغات التواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، لتيسير التعامل معهم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وكذا دور الأزهر الشريف الرائد في خدمة المجتمع وترسيخ قيم المساواة والرحمة، وحرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، لنشر العلم النافع وتحصين العقول.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبدعم من منظمة أركان للتنمية المستدامة.

وأطلق مجمع البحوث الإسلامية في إطار هذه المبادرة برنامج #بلغة_الإشارة، الذي يقدم فيه عدد من الوعاظ والواعظات ممن تم تدريبهم ضمن هذه المبادرة، نصائح دينية خلال شهر رمضان المبارك، بشكل يومي، وبمتابعة حلقات الأزهر الشريف بلغة الإشارة يمكن زيارة صفحتي المجلس ومجمع البحوث الإسلامية الرسميتين على الفيسبوك.