القاضي الطيب.. فرانك كابريو يكشف تفاصيل أولى جلساته وسبب غضب والده

قال القاضي فرانك كابريو، إنه يتعامل مع كل قضية على حدى، متابعا: كل قضية تختلف عن غيرها، ويجب علينا النظر إلى الأمور من جهات مختلفة.

وأضاف “فرانك كابريو” خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “أون” أن والده حضر جلسته الأولى في المحكمة، وحتى هذا اليوم ما زالت هذه القضية تزعجه ومازل يفكر فيها، متابعا: أواجه صعوبة في مسامحة نفسه.

واسترسل: هناك دائما تفاوت بين موارد وأدوات السلطة وموارد وأدوات الفرد، بين قوة السلطة وقوة الفرد، فإذا كنت سأرتكب خطأ لن ارتكبه ضد الفرد في بعض الأحيان أكون متساهلا.

ولفت إلى أن والده كان منزعجا لأننى لم أضع في الاعتبار ظروف السيدة التي حكمت عليها بالغرامة، متابعا: والدي أخبرني بأني اهدد استقرار عائلة بأكملها، لا يمكن ان تفعل هذا، نحن لا نعيش بهذه الطريقة، ليس هذا ما علمته لك.