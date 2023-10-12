في ذكراها.. آخر ما كتبته غنوة شقيقة أنغام قبل وفاتها بحادث مروع

يحل اليوم الخميس 12 أكتوبر، ذكرى رحيل، المطربة الشابة غنوة محمد علي سليمان، شقيقة الفنانة أنغام، التي ولدت في 8 أغسطس عام 1988، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 30 عاما.

مسيرة غنوة

غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني عام 2017، وبدأت في تسجيل عدة أغاني مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه.

وفاة غنوة

رحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، مروع، لفظت على إثره أنفاسها الأخيرة في 12 أكتوبر 2018.

أخر ما كتبته غنوة

وكان أخر ما كتبته غنوة على فيسبوك: «انا نايمه من ساعه بوست الربع ساعة .. انتو كلكوا دعتولي في ساعه استجابه ولا ايه».

أخر مكان تواجدت فيه غنوة

كشف مدرب اللياقة البدنية مصطفى أكشن، أن الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان (شقيقة الفنانة أنغام)، كانت متواجده عنده في صالة (الجيم) قبل لحظات من وفاتها، وأدت بعض التمرينات الرياضية في الساعات الأخيرة من عمرها.

وكتب أكشن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مستنكرًا: «انتو اكيد ناس مش بتحبوا Ghenwa عشان تقولوا انها ماتت .. دى لسه مخلصه تمرين وبنضحك مع بِعض وبتقولى الفورمه بدات تظهر يااكشن وهنكسر الدنيا».

ثم تابع أكشن قائلًا في ذهول: «انتى بتهرجى يا غنوة بتتصورى معايا الصوره الاخيره .. ده انا كنت بقولك تعالى نعمل لايف قالتلى خليها السبت عشان رايحه مشوار على السريع .. ده احنا كنّا بنشوف الفرق بين الصورتين وكنتى فرحانه جدا .. ده انتى عزمنى النهارده على العشاء عشان الفرى بتاعك عشان عاملين دايت بقالنا اسبوعين وزهقنا واتفقنا على كده هنروح نضرب سمك دى كانت بتتمرن يوميا عشان مستعجله عشان داخلة تصوير».

واختتم أكشن، قائلًا: «انت ليه يارب بتاخد الحاجات الحلوه مننا .. وبتسيب الناس اللى مبتعملش اى حاجه فى حياتها. غير اذى الناس .. يارب دى كنت انسانه طيبه وبتحلم تبقى ممثله .. يارب دى كانت عايشه عشان ابنها اللى ملوش غيرها .. يارب دى كانت أطيب انسانه عرفتها فى الفترة الاخيرة .. يارب يرحمك يا غنوة».