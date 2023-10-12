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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيلها معقدة.. أول تعليق أمريكي على دعوات توطين سكان غزة في سيناء

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بشأن فكرة إنشاء ممر آمن من قطاع غزة إلى سيناء في مصر، قائلا إن النقاشات مستمرة وتفاصيلها معقدة بالتأكيد.

 

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للانتقال إلى شبه جزيرة سيناء ليست أمرا يؤدى إلى السلام.

 

كما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن موقف بلاده من القدس واضح، فهي خط أحمر، وأنه على الأردن واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، رافضا فكرة الحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين.

وقال الملك عبدالله: "لن نغير موقفنا بالنسبة للقدس، فموقف الهاشميين من القدس واضح، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية علينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات".

 

وأضاف "بالنسبة إليّ القدس خط أحمر، وشعبي كله معي"، مشددا على أنه بالنسبة للحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين، لا أحد يستطيع أن يضغط على الأردن في هذا الموضوع، مؤكدا أن الجواب سيكون "كلا"، لأن كل الأردنيين في موضوع القدس يقفون معه صفا واحدا، "وفي النهاية العرب والمسلمون سيقفون معنا".

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