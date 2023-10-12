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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي أيضا عُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، موقف رؤساء مصر مع دعوات إسرائيل المتتالية لترك سيناء للفلسطينيين وكواليس دعوات إسرائيلية للفلسطينيين الفارين من غزة بالتوجه إلى مصر.


واستشهد سمير فرج، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بتصريحات للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، روى خلالها  عرض إسرائيلي له بحصول الفلسطينيين على جزء من سيناء.


وقال سمير فرج أن مبارك في مقطع فيديو أذاعه برنامج على مسؤوليتي، إن نتنياهو عرض عليه قبل 6 أشهر من تركه السلطة، خريطة، مضيفا: «لاقيت بيقولي فيها إيه لو نودي الناس بتوع غزة ولاقيته بيشاور على سيناء.. قولتله لا انسى الموضوع ده إلا لو عايز حرب بيني وبينك تاني».


ولفت سمير فرج إلى أن إسرائيل جددت عرضها على محمد مرسي بعد توليه السلطة الذي وافق على منح الفلسطينيين جزءا من سيناء، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض العرض.

 

الرئيس السيسي أيضا عُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا


وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا عُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا، وكانت إجابته «انسى»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لو كانت ما زالت في السلطة لباعت سيناء.
 


 

سمير فرج الرئيس السيسي سيناء إسرائيل فلسطين

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