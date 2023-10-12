عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الحصار..سمير فرج : مصر هي الدولة الأولى التي قامت بإعادة إعمار غزة من جديد

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر هي أول دولة تولت ملف القضية الفلسطينية من بداية فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن يومها والدولة المصرية تحملت الكثير بسبب القضية الفلسطينية، ولا يوجد دولة عربية تحملت ما تحملته مصر بسبب هذه القضية في كافة المراحل المختلفة. 

سمير فرج يتحدث عن دعم مصر لفلسطين 

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر هي الدولة الأولى التي قامت بإعادة إعمار غزة من جديد رغم كل الحصار الذي قدمته إسرائيل، وتمنع إعادة الإعمار، ألا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية نجحت مصر في الدخول، وبناء الحي المتواجد، ولم تتحدث مصر عن الأمر من جديد. 

وتابع اللواء سمير فرج، أن الرئيس السادات حينما وقع على معاهدة كامب ديفيد كان يتحدث عن حكم ذاتي في غزة لهم، ألا أن الفلسطينيين رفضوا الأمر، وفي الوقت الحالي فلسطين تطالب بهذا الأمر، موضحا أن الجلوس كان في "مينا هاوس" ونجح الرئيس السادات في أن يأتي لهم بالحكم الذاتي ولكن فلسطين لم تتواجد. 

اللواء سمير فرج القضية الفلسطينية جمال عبد الناصر أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

مفاجأة من العيار الثقيل خلال ساعات في غزة .. تفاصيل ساخنة

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

كيف رد السيسي على عرض إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين؟.. فيديو

الصور الأولى لإطلاق حماس لسيدة إسرائيلية وطفليها وهي ترتدي الحجاب |شاهد

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 12-10-2023

موضوعات متعلقة

لأول مرة بالشرق الأوسط.. تفاصيل التعاقد مع المدرسة الإنجليزية في العاصمة الإدارية

الصحة: مصر عالجت أكثر من 4.5 مليون مواطن من فيروس سي

بلاش تمشوا ورا الشائعة دي .. مناشدة عاجلة من الصحة للمصريين

بداية من السبت.. الغرف التجارية: تخفيضات كبيرة في أسعار السلع بالأسواق |فيديو

السكر بـ27 جنيه .. الغرف التجارية: تخفيضات كبرى للأسعار في هذا الموعد

مفاجأة للمصريين.. الغرف التجارية تزف بشرى سارة بشأن أسعار الأرز

تبدأ غدا.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة سارة للشعب المصري

أحمد موسى: إسرائيل كانت تفكر في استخدام السلاح النووي بحرب أكتوبر

ترشيحاتنا

سرايا القدس: المعركة لم تعد محصورة في غزة فقط

مجلس النواب: تلويح إسرائيل بالهجوم البري على غزة يشبه عملية انتحارية|فيديو

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: مصر تبذل جهودا لوقف التصعيد في فلسطين

ظلمت نفسي.. منشور مؤثر لـ لقاء سويدان بعد صفعها لـ ميدو عادل

استغاثة عاجلة من صحة غزة بشأن الممرات الآمنة وحالة الجرحى

تفاصيل التقديم لجوائز الدولة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحلبة مع الحليب؟

تحذير للعالم الهولندي يثير الجدل من جديد بين رواد السوشيال ميديا

فستان لافت.. ملك قورة تستعرض جمالها | شاهد

الفرق كبير .. شاهد صورة ياسمين عز بالذكاء الاصطناعي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يعيد الأذهان لـ 11 سبتمبر

زلزال شديد يضرب هذه الدولة | هل صدقت توقعات الخبير الهولندي؟

قسمة ونصيب.. تفاصيل انفصال رنا رئيس عن خطيبها بعد أشهر من الارتباط|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ