رغم الحصار..سمير فرج : مصر هي الدولة الأولى التي قامت بإعادة إعمار غزة من جديد

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر هي أول دولة تولت ملف القضية الفلسطينية من بداية فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن يومها والدولة المصرية تحملت الكثير بسبب القضية الفلسطينية، ولا يوجد دولة عربية تحملت ما تحملته مصر بسبب هذه القضية في كافة المراحل المختلفة.

سمير فرج يتحدث عن دعم مصر لفلسطين

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر هي الدولة الأولى التي قامت بإعادة إعمار غزة من جديد رغم كل الحصار الذي قدمته إسرائيل، وتمنع إعادة الإعمار، ألا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية نجحت مصر في الدخول، وبناء الحي المتواجد، ولم تتحدث مصر عن الأمر من جديد.

وتابع اللواء سمير فرج، أن الرئيس السادات حينما وقع على معاهدة كامب ديفيد كان يتحدث عن حكم ذاتي في غزة لهم، ألا أن الفلسطينيين رفضوا الأمر، وفي الوقت الحالي فلسطين تطالب بهذا الأمر، موضحا أن الجلوس كان في "مينا هاوس" ونجح الرئيس السادات في أن يأتي لهم بالحكم الذاتي ولكن فلسطين لم تتواجد.