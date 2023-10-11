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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية للأبد

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تلقي ضربة كبيرة من المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، تحدث على أنه سيرد على المقاومة بشكل سيغير شكل الشرق الأوسط، وأعلنت تل أبيب لأول مرة منذ حرب أكتوبر دخولها حالة الحرب.

 


وتابع "عكاشة"، خلال حواره برنامج "المشهد"، المذاع على فضائية"ten"، مساء الأربعاء، أن هناك نية إسرائيلية لاستغلال ما يحدث في قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال الرد بصرامة وبشكل كاسح بشكل ينهي فكرة القضية الفلسطينية، خاصة وأن هناك حجما كبيرا من التأييد لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة بشكل خاص، والغرب بشكل غير مسبوق. 

 

الشعب الفلسطيني


ولفت إلى أن الشعب المصري يحمل قدرا كبيرا جدًا من التأييد للحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني ، ولكن يجب  على الرأي العام ألا يخلط الأوراق، ويترك المساحة للمؤسسات المصرية لإدارة هذه القضية بالشكل المناسب، وبما يحقق المصالح المصرية. 


وأشار إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية في هذه الأزمة، بما يحافظ على المصالح المصرية، والأمن القومي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي رفض فكرة الدفع بأهل غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية قائلاً: "الأمن القومي المصري خط أحمر".

إسرائيلية الأمن القومي الامن القومى المصرى الدراسات الاستراتيجية الرئيس السيسي العميد خالد عكاشة الشعب الفلسطيني

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