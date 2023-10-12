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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: حماس تستخدم الأنفاق والممرات في عمليات برية لضرب دبابات إسرائيل

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

فجر اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، مفاجأة مدوية حول الأزمة الفلسطينية في الوقت الحالي، قائلا إن حماس من المتوقع أنها تجهز لعملية جديدة خلال الأيام المقبلة، من خلال الأنفاق والممرات، وذلك من خلال عمليات برية عديدة، إذ أن حماس تستغل الممرات والأنفاق في عملياتها البرية. 

سمير فرج يتحدث عن الأزمة الفلسطينية 

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الممرات والأنفاق تساعد حماس كثيرًا في عملياتها البرية، وستساعدها في تقديم ضربات قوية للدبابات الإسرائيلية. 

وتابع الفمفكر الاستراتيجي، أن الأزمة في قطاع غزة لن تتوقف قبل 15 يوما على الأقل وذلك بسبب الإحراج الذي سببته المقاومة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية أمام شعبها، لافتا إلى أن مصر مازالت تكثف جهودها من أجل تهدئة الأوضاع. 

اللواء سمير فرج الأزمة الفلسطينية الأنفاق أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد

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