سمير فرج : مصر دائما مستهدفة عبر التاريخ

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الدولة المصرية مستهدفة عبر التاريخ، ومستهدفة منذ 4 آلاف عاما، إذ أن موقع مصر الجغرافي الذي منحه الله لمصر أعطى لها أهمية كبيرة.

اللواء سمير فرج يتحدث عن استهداف مصر

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر تحارب كثيرًا ومستهدفة بشكل كبير من حولها، لافتا إلى أن الجميع يرغب في إضعاف مصر، إلا أن مصر قوية للغاية، ومازال الأمر جاريا والجميع يستهدف مصر بشكل واضح.

وتابع اللواء سمير فرج، أن حروب الجيل الرابع هي التي تستهدف مصر في الوقت الحالي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر الشائعات المختلفة والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية، وهو ما تحاول مصر إلى العمل عليه في الوقت الحالي.