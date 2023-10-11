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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد أن يخترق حدودها.. ورسالة السيسي واضحة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

شدد اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، على أن مصر لن تسمح لأحد أن يخترق حدودها، موضحا أن الشعب المصري انتفض بعد الحديث الذي خرج من تل أبيب بشأن لجوء سكان قطاع غزة إلى سيناء واختراق الحدود نتيجة الهجوم المكثف من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة.
 

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وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري لن يسمح بذلك وسيقف لكل من تسول نفسه بأن يفكر في اختراق الحدود المصرية، موضحا أن الرئيس السيسي كان صريحا في حديثه بأنه المسئول عن أمن مصر ولن يستطيع أحد أن يفعل ذلك وأن يهدد أمن مصر.

وأوضح أن مصر لا زالت تدفع الثمن بدفاعها عن القضية الفلسطينية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لافتا إلى أن مصر في العدوان الأخير على غزة هي من بادرت بإعادة الإعمار في غزة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن مصر قادرة على حماية حدودها، موضحا أن غزة أصبحت الآن معزولة عن العالم بعد أن قامت إسرائيل بغلق المعابر الأربعة، ولم يتبق إلا معبر واحد، وتم إيصال رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى مصر بأنها لن تسمح بدخول المساعدات المصرية إلى غزة وهو مرفوض تماما.

وأوضح أن الحديث كان عن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى خاصة وأن هناك أسرى كثيرين من إسرائيل، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر من دخول أطراف أخرى في القضية الفلسطينية وكان المقصود إيران وعن طريق حزب الله وهي ذراع طهران في المنطقة بعد تبادل القصف بين الجانبين على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
 

سمير فرج الرئيس السيسي الإعلامية عزة مصطفى الخبير الاستراتيجي برنامج صالة التحرير لقضية الفلسطينية

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