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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة الاحتلال الإسرائيلي والأردن.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي

قال حسين الشيخ أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الجمعة.

 

وأضاف الشيخ عبر منصة إكس، أن الرئيس الفلسطيني سيجتمع أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان اليوم.

 

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة وزيارة كلا من الاحتلال الإسرائيلي والأردن.

وفي وقت سابق، قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور دولاً أخرى في المنطقة بعد زيارته إلى إسرائيل والأردن.

 

وغادر بلينكن الأربعاء، واشنطن متوجهًا إلى إسرائيل التي يتوقع أن يصلها الخميس، في "زيارة تضامن"، يتوجه بعدها إلى الأردن.

 

ولم يوضح المسؤول الدول الأخرى التي سيتوقف فيها بلينكن خلال جولته.

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