أمريكا: بلينكن سيزور دولاً أخرى بالمنطقة بعد إسرائيل والأردن

قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور دولاً أخرى في المنطقة بعد زيارته إلى إسرائيل والأردن.

وغادر بلينكن الأربعاء، واشنطن متوجهًا إلى إسرائيل التي يتوقع أن يصلها الخميس، في "زيارة تضامن"، يتوجه بعدها إلى الأردن.

ولم يوضح المسؤول الدول الأخرى التي سيتوقف فيها بلينكن خلال جولته.

وأمس الأربعاء، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.

وقالت إن المستشفيات في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، لافتة إلى أن الجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجرحى والمرضى بسبب "إنهاكه للمنظومة الصحية وإضعاف قدراتها خلال الحصار والعدوان المتواصل على قطاع غزة".

وقالت إن الوضع الصحي "بات لا يحتمل الصمت"، مشددة على ضرورة "التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ومغادرة الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان".