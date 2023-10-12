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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي لماكرون: السعودية تسعى لوقف التصعيد ورفع الحصار عن غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا فيه تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وقال الأمير بن سلمان إن هناك " ضرورة للعمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، مؤكدًا "سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

وشدد الأمير بن سلمان على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

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ومساء الأربعاء، أكد الأمير بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على  على موقف المملكة "برفض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة"، وفق الوكالة.

وأشار ولي العهد السعودي إلى "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

 

 

 

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