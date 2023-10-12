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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني: نتواصل مع السلطات التنفيذية والبرلمانات العربية لمتابعة الأوضاع في غزة

طارق رضوان عضو مجلس
طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان

قال الدكتور طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان أن مجلس النواب المصري في تواصل تام مع السلطات التنفيذية والبرلمانات العربية لمتابعة الأوضاع في غزة وتبادل المشاورات.

القضية الفلسطينية

وأضاف رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc، أنه بالفعل صدر بيان اليوم من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب مطالبا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية والوقوف على الاتفاقات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأردف أما بالنسبة لقوافل الإغاثة فيتم العمل على تجهيزها على قدم وساق مضيفا أن مصر تهتم كثيراً بالشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولة مستقلة مع حفظ الأرواح للمدنيين.

حقوق الإنسان مجلس النواب المصرى البرلمانات العربية غزة المعاهدات الدولية القضية الفلسطينية

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