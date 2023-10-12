مواطن فلسطيني: نعاني من الفقر المدقع وانقطاع الكهرباء والإنترنت ونقص المساعدات الطبية

كشف عدنان عرفه مواطن فلسطيني عن الأوضاع في غزة قائلا: الوضع صعب جدا والوقت عصيب في قطاع غزة حيث يسقط يوميا عشرات الشهداء ومئات الاصايات والباقي ينتظر استشهاده.

وأشار، عدنان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية erc، إلى أن القطاع يمر بحالة من الفقر المدقع وتفاقمت الأزمة بنقص المعدات الطبية وانقطاع الكهرباء والانترنت وشبه انعدام كامل لمظاهر الحياة الطبيعية.

وأوضح أن مازاد صعوبة الوضع عدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والمواد الغذائية والوقود وقطعت كل السبل باستهداف معبر رفح المنفذ الوحيد للعالم الخارجي .