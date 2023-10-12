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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقصف غزة.. ألمانيا تضع طائرتين حربيّتين تحت تصرف إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أنها وافقت على طلب إسرائيل باستخدام اثنتين من طائرات حربية مسيرة في القتال ضد حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرتين اللتين طلبتهما إسرائيل من طراز  "هيرون تي بي".

ووفقا لمجلة "دير شبيجل" الألمانية فقد سأل سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الفائت عمّا إذا كان بإمكان ألمانيا أن تضع في تصرّفه هاتين الطائرتين الحربيتين الإسرائيليتي الصنع لكي يستخدمهما في ردّه على هجوم حماس.

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وفي بيانها أوضحت الوزارة أن "القوات المسلّحة الألمانية تستأجر حاليا خمس طائرات بدون طيار من هذا الطراز تُستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان" في موقع في إسرائيل.

وبحسب دير شبيغل، فقد أوقفت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم حماس تدريب 16 طيارا ألمانيا سيعودون إلى بلدهم قريبا.
 

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