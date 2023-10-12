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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تواصل غاراتها الجوية على غزة وتقتل 7 فلسطينيين في خان يونس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، إن إسرائيل واصلت شن غارات جوية عنيفة أماكن متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن قصفاً استهدف منزلاً في "بلوك ج" غرب خان يونس جنوبي القطاع، أودى بحياة 7 أشخاص.

وذكرت مصادر طبية للوكالة أن 7 ضحايا وعدة مصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة قصف منزل غرب خان يونس، مؤكدة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، إذ لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال كافة الموجودين تحت الأنقاض، وبسبب الكثافة السكانية في المنطقة.

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ومساء الأربعاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعاد تشكيل حكومة طوارئ، مشددًا على أن شعب إسرائيل متحد، وإن الطبقة السياسية "جنبت خلافاتها".

وكان بيان مشترك صادر عن حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي قد أفاد الأربعاء، بأن زعيم الحزب الوسطي المعارض وزير الدفاع السابق بيني جانتس ونتنياهو اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على تشكيل "حكومة حرب" تضم نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت، وإنهم لن يدعموا، خلال القتال مع حركة "حماس" في قطاع غزة، أي سياسة أو قوانين غير ذات صلة.

 

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