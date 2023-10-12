مصري: زوجتى قالتلي الموت قريب في آخر اتصال من غزة منذ قليل

قال هاني الشافعي الزوج المصري المستغيث أن زوجته سافرت هي وابنته منذ شهر ونصف إلى أهلها في غزة لزيارة اهلها.

وأشار الشافعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc أن زوجته بعد بدء الأحداث حاولت العودة إلى مصر وبالفعل كانت في الطريق ولكن للأسف تعرض المعبر للقصف وتم إعادتهم إلى غزة.



وأضاف أن هناك العديد من الحالات المشابهة وهناك عشرات المصريين العالقين في غزة وأنهم ينتظرون مصيرهم.

الموت قريب

وكشف اخر اخر مكالمة مع زوجته من غزة منذ قليل قالت له الموت قريب، و أبلغتني بعدم وجود مياه و لا كهرباء في غزة.

وناشد الشافعي القيادة المصرية والأجهزة المعنية في محاولة استعادة زوجته وابنته وجميع المصريين العالقين هناك.