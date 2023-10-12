نبيل فهمي: الشعب الفلسطيني سيحبط وسيلجأ لاستخدام القوة

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن الجانب الإسرائيلي يبالغ في ما يصفه للإعلام الغربي، والصراع في غزة أصبح صراعا بين قوة عسكرية غير نظامية ومدنيين أبرياء.

وأضاف "نبيل فهمي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،أن الائتلاف الإسرائيلي الحالي يضع أمام فلسطين 3 اختيارات، وهم القبول بالوضع الحالي أو الهجرة من المنطقة باكامل، أو الانتقال إلى مناطق أخرى خارج الضفة والقطاع.

واسترسل: من الطبيعي أن يشعر الشعب الفلسطيني بالإحباط ويلجأ لاستخدام القوة، متابعا: أرى أن الوضع يتجه إلى مزيد من العنف.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو حول تغيير شكل المنطقة ستدخلنا في حلقة مفرغة من العنف.