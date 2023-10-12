لجنة الشئون العربية: الاتحاد الأوروبي اتخذ جانبا مسيسا ضد شعوبنا بشكل عام|فيديو

تحدث النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن عملية "طوفان الأقصى"، قائلًا: إن القانون الدولي الإنساني ينص أنه من حق الشعوب الدفاع عن نفسها، لكن ليس من حق المحتل أن يقوم بكل هذه الجرائم في فلسطين".



الشئون العربية بمجلس النواب:العدوان الإسرائيلي على فلسطين هو جرائم ضد الإنسانية



وأضاف أحمد مقلد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء، أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين هو جرائم ضد الإنسانية.



وأشار أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى، أن الأتحاد الأوروبي أتخذ جانب مسيس ضد الدول العربية بشكل عام، لافتاً إلى أن أي محاولات سياسية لأستدعاء تغريب الشعب الفلسطيني خارج وطنهم، سيواجهها وعي الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه.