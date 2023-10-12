بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم البري على قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوة النخبة في حركة المقاومة الفلسطينية حماس هي التي قادت هجوم يوم السبت، وسيتم ضرب "كل فرد" من أفرادها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن قوات حركة حماس ما زالوا يحاولون التسلل إلى الاحتلال الإسرائيلي عن طريق البحر.

وأوضح بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الضربات الليلية التي قام بها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحماس.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن أي عملية برية على قطاع غزة، ولكن القوات الإسرائيلية مستعدة لها، لافتا إلى أنه يتم الآن تأمين سياج غزة وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه.

على جانب آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، حصيلة هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حوالي 1300 إسرائيلي قضي عليهم في الهجوم.