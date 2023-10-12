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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعتقال موظفين في شركة vivo للموبايلات بسبب تهمة غسل الأموال.. تفاصيل

اعتقال موظفين في
اعتقال موظفين في شركة vivo للموبايلات بسبب تهمة غسل الأموال

اعتقلت الوكالة المالية الهندية أربعة من مسؤولي vivo، من بينهم مواطن صيني، بتهمة  غسل الأموال المزعوم. تعود القضية إلى عام 2022 عندما داهمت مديرية إنفاذ القانون الهندية مكاتب vivo بحثًا عن أدلة على غسل الأموال.
 

في بيان، قالت vivo إنها تواصل تعاونها مع السلطات الهندية في هذا الأمر وتؤكد على أنها تحافظ على مبادئها الأخلاقية، ولكنها ستمارس أيضًا جميع خياراتها القانونية.

 

ومع ذلك، بقي شخص واحد فقط من أصل أربعة أشخاص تم القبض عليهم في الحجز، وهو المواطن الصيني. طالب المدعي العام باحتجاز لمدة 10 أيام، لكن القاضي منح 3 أيام فقط.

 

vivo ليست الوحيدة المتهمة بسوء السلوك  تواجه Oppo حيث إن تأتي المشاكل أيضا والتحقيقات في خضم تصاعد التوترات بين بكين ونيودلهي، والتي لا تقتصر على العلاقات الاقتصادية فقط، ولكنها تنطوي أيضًا على نزاع حدودي مستمر منذ عقود في جبال الهيمالايا والذي يبدو أنه خرج عن السيطرة مؤخرًا

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