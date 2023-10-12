حملة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب بمناطق الخدمات وأحياء العريش

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، حملة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب بمناطق الخدمات واحياء مدينة العريش ، في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش، وضمن برتوكول التعاون بين مجلس مدينة العريش ومديرية الشئون الصحية .



حيث كلف وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، رئيس منطقة خدمات المساعيد ، بمتابعه اعمال حملة الملاريا وتذليل كافة الصعوبات أمام أعضاء الحملة .



حيث تمكن فريق العمل تغطية إدارى المساعيد ، والمنطقة المحصورة بين الإذاعة وبين الادارى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ .

برك المياه:

كما تم تكملة رش برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة وعزبة ابو علي ومنطقة شاليهات ارض الجمعية فى المساعيد، بإستخدام المبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ ، عن طريق فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .



وضم أعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.، ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين ، حيث تستمر الأعمال بمدينة العريش طبقا للجدول.