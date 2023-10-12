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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب بمناطق الخدمات وأحياء العريش

حملة لرش برك المياه
حملة لرش برك المياه باحياء مدينة العريش

 

نفذت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، حملة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب بمناطق الخدمات واحياء مدينة العريش ، في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش، وضمن برتوكول التعاون بين مجلس مدينة العريش ومديرية الشئون الصحية .


حيث كلف وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش،  رئيس منطقة خدمات المساعيد ، بمتابعه اعمال حملة الملاريا وتذليل كافة الصعوبات أمام أعضاء  الحملة  .

حيث تمكن فريق العمل  تغطية إدارى المساعيد ،  والمنطقة المحصورة بين الإذاعة وبين الادارى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات الذباب والذباب البالغ .

 

برك المياه:

 

كما  تم تكملة رش برك المياه الراكدة فى حى الشرابجة وعزبة ابو علي ومنطقة شاليهات ارض الجمعية فى المساعيد،   بإستخدام المبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ ، عن طريق فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .


وضم أعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.، ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين ، حيث  تستمر الأعمال بمدينة العريش طبقا للجدول.

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العريش حملة برك مناطق

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