عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنستجرام وفيسبوك ينصران العدوان الإسرائيلي ضد صوت المقاومة الفلسطينية

فضائح..إنستجرام وفيسبوك
فضائح..إنستجرام وفيسبوك ووسائل الإعلام تنصر العدوان الإسرائي

في أعقاب تصعيد إسرائيل لقصف قطاع غزة، قامت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" وغيرها باتخاذ إجراءات صارمة تحد من تغطية الوضع الذي يوضح التصرفات الهمجية للعدوان الإسرائيلي.

 

وتع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ميتا التي تضم أشهرها مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب منحازة بشكل واضح لإسرائيل في أي أزمة عالمية حيث يأتي ذلك لعدة أسباب تتعلق بوجود مقر هذه الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر إسرائيل صديقة والمنظمات الفلسطينية إرهابية.

يأتي استهداف منصات التواصل الاجتماعي للحسابات التي تنشر عن فلسطين في وقت يصعب فيه الحصول على معلومات من غزة، حيث يفرض عليها إسرائيل حصاراً خانقاً ويمنع وسائل الإعلام الأجنبية من دخولها. وقد أسفرت حملة القصف الإسرائيلية عن عدد شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي وصل في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، ونحو 5339 جريحا، أما في الضفة الغربية فقد وصل نحو 27  شهيدا ونحو 150 جريحا وفقا لما أفادته وزارة الصحة الفلسطينية.

 

تضييق صريح من وسائل التواصل الاجتماعي على المقاومة الفلسطينية وعدم وصول صوتهم للعالم الخارجي

 

توجد شكاوى عديدة تفيد بأن شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، أغلقت صفحات شخصية لعدة ساعات أو أيام بسبب نشرها صورًا أو أخبارًا عن الأحداث في فلسطين منذ 7 أكتوبر الجاري، سواء كانت متعلقة بالمقاومة الفلسطينية أو تنتقد إسرائيل وحربها على غزة. بالإضافة إلى أنه على إنستجرام وفيسبوك، لا تظهر الهاشتاجات المتعلقة بحماس و"طوفان الأقصى" عند البحث عنها.

كما أن الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا واسعة جدا على منصة X المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك ويهدد بحظر المنصة كلها في حالة نشر أي أخبار متعلقة بالمقاومة الفلسطينية وحركة حماس. فأثناء الحرب المستمرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحماس  ،يرى الاتحاد الأوروروبي -من وجهة نظرهم- أن حماس  تنشر أخبار وفيديوهات مزيفة وصور معدلة على X.

كما كشف تحقيق صحفي لموقع The Intercept أن ميتا حذفت منشورات تتعلق بالتضامن مع فلسطين وحزنا على مقتل آلاء قدوم، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات في هجوم صاروخي إسرائيلي، بالإضافة إلى مقطع فيديو على إنستجرام يظهر سكان غزة يسحبون جثث من تحت الأنقاض. وقد أزيل كل من المنشورين مع إشعار يدعي أن الصور "تتعارض مع إرشادات ميتا بشأن العنف أو المنظمات الخطرة".

 

ازدواجية معايير وسائل الإعلام الغربية

 

توصف المقاتلين الفلسطينيين في صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست بالمسلحين، بينما توصف في قنوات إخبارية مثل سي إن إن وإم إس إن بي سي وفوكس نيوز بالإرهابيين. يُعد هذا تمييزًا لغويًا يبرز تحيز هذه القنوات لصالح إسرائيل.

أشار أحد المراقبين، جيف شارليت، إلى أن سي إن إن تشير إلى الإسرائيليين بشكل روتيني بالشعب، بينما تشير إلى الفلسطينيين باسم الفلسطينيين فقط. هذا تمييز لغوي غير مقصود يساهم في تشكيل الروايات.

استمر التحيز خلال اليوم الثاني من التغطية. أجرت الشبكات مقابلات حصرية تقريبًا مع الإسرائيليين، لكنها تجاهلت الفلسطينيين تقريبًا.

 

خفض تقييم فيسبوك

 

ومن خلال متابعة صدى البلد أعرب عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من موقع فيس بوك من خلال منح التطبيق تقييمات متدنية على متجر جوجل بلاي، حيث انخفض التقييم إلى حوالي 3.7، وهو أحد أدنى التقييمات في تاريخ الموقع.

فضائح..إنستجرام وفيسبوك ووسائل الإعلام تنصر العدوان الإسرائيلي وتكتم صوت الشعب الفلسطيني

 

توقعات عن الفترة القادمة في ظل تصاعد الصراع بين جيش العدوان والشعب الفلسطيني

 

من المتوقع أن يتم إغلاق عدد كبير من الصفحات الشخصية والإعلامية التي تنشر أخبارًا عن المقاومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من أن هذه الأخبار لا تحتوي على أي تحريض أو عنف. ويُعد هذا الإجراء انحيازًا واضحًا لصالح إسرائيل، ويهدف إلى التحكم في اتجاهات الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

فلسطين غزة فيسبوك انستجرام واتساب ميتا إسرائيل وسائل التواصل الإجتماعي المقاومة الفلسطينية حملة القصف الإسرائيلية وسائل الإعلام الأجنبية خفض تقييم فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

موضوعات متعلقة

بعد إطلاقه بأيام.. خصم 3800 جنيه على موبايل شاومي الفلاجشيب

بسعر زهيد.. موبايل Note 12 الأسطوري الأفضل في 2023

الأكثر مبيعا.. مقارنة مثيرة بين Realme C55 و Realme C53.. من سيتفوق؟

آيفون الغلابة بسعر زهيد.. موبايل شاومي الجديد Redmi 12 توأم iPhone 13

هاتف رائد جديد من موتورولا يتحدى سامسونج..بسعر رخيص

بـ23 ألف جنيه فقط.. أكبر خصم على وحش هواتف سامسونج Galaxy S23

أرخص هواتف سامسونج في السوق ومنافسه قوية في فئة الأسعار المنخفضة

وفر فلوسك أفضل.. تقرير يكشف العيوب الشائعة لهواتف آيفون

ترشيحاتنا

هترجع ساعتك 60 دقيقة .. متى يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

بحضور رئيس مجلس الوزراء.. افتتاح أكبر أكاديمية اكتشاف مواهب في الشرق الأوسط

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

36 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ